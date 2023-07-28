Почему люди уходят в монастырь, рассказал монах из Печор

18:31, 28 июля 2023, ПАИ

По какой причине люди приходят в монастырь, рассказал монах Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Антоний Воеводин в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Он считает, что существует несколько причин ухода человека в монастырь. Многие люди могут принять духовный сан, если ощущают себя лишними в мире и не могут реализовать себя. «Не только в социальном плане, но и в нежелании быть соучастником процессов, которые противны внутреннему строению. И в поисках истины человек обретает её», – объяснил Антоний Воеводин.

По его словам, многие ситуации могут повлиять на такое решение, даже, например, неразделённая любовь. «У меня был случай. До монашества я встречался с девушкой и в шутку сказал ей: «Если у нас ничего не получится, то я уйду в монастырь». Собственно, так оно и получилось», – сказал отец Антоний.