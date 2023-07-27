Капремонт моста через реку Шелонь завершился

22:54, 27 июля 2023, ПАИ

Завершён капитальный ремонт моста на объездной дороге через реку Шелонь в Дедовичском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Это крайне важный объект для района, который приводили в порядок с 2021 года. Для удобства жителей на период ремонтных работ был сооружён временный мост», – отметил глава региона.

В рамках капремонта выполнено устройство основного моста, съездов, подходов и водоотводных канав. Кроме того, для безопасности дорожного движения на мосту обустроен двусторонний тротуар, смонтировано наружное освещение.

Объект реализован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за счёт средств федерального бюджета. Стоимость работ – более 320 миллионов рублей.