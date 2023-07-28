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Общество

День крещения Руси отмечают православные россияне 28 июля

День крещения Руси отмечают православные россияне сегодня, 28 июля. Об этом сообщает портал calend.ru. 

Праздник знаменует провозглашение христианства, как государственной религии в 988 году. С предложением придать этому историческому событию государственный статус в 2010 году выступила Русская православная церковь.

Датой для праздника выбрали 28 июля не случайно. В этот день отмечается память равноапостольного князя Владимира, известного так же как Владимир Красное Солнышко. Владимир был внуком великой княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе и старалась привить своему потомку любовь и уважение к христианской вере.

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