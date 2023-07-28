Сердечно-сосудистый хирург станет гостем программы на «Серебряном дожде»

09:48, 28 июля 2023, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих станет врач – сердечно-сосудистый хирург Псковской областной клинической больницы Егор Ковалёв.

Насколько распространён варикоз среди жителей Псковской области?

Мужское или женское? Кто чаще страдает заболеванием вен?

Ох уж эти гены! Кто находится в группе риска?

Зловещие звёздочки? Как не пропустить у себя начало заболевания?

Когда-нибудь потом! Что будет, если варикоз не лечить?

Ничего лишнего! Куда потечёт кровь после удаления вены?

Какие современные методы оперативного лечения используются в Псковской областной больнице?

Как долго восстанавливается человек после операции?

Диета и физические нагрузки. Как профилактировать болезнь?

Об этом и многом другом – слушайте в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».