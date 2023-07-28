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Зачем священнослужители получают образование, рассказал псковский монах

С какой целью современные священнослужители получают образование, рассказал монах Псково-Печерского монастыря Антоний Воеводин в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ. На фото Антоний Воеводин

«Время диктует, что надо быть образованным. Сейчас не скажешь: «Не спрашивай, крестись и иди отсюда». Нужно объяснять прихожанам многие вопросы. Наука пытается оспорить креационистскую теорию [концепция создания человека Богом. – ПАИ] возникновения человечества, а нам нужно отвечать на эти вызовы в образовательном ключе»,  – объяснил отец Антоний.

Он добавил, что большинство монахов Псково-Печерского монастыря получают образование в специальной семинарии, которая создана трудами митрополита Тихона. Занятия в ней проводят специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга, а выпускники получают дипломы Санкт-Петербургской духовной академии. Для тех, кто по каким-либо причинам не поступил в семинарию, проходят беседы с монахами-академиками Псково-Печерского монастыря. 

Также монах отметил, что даже во время трапезы проходят чтения поучений или наставлений святых отцов. «Из этих поучений мы многое можем для себя узнать. То есть у нас идёт постоянное образование», – подчеркнул отец Антоний.

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