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Общество

Практически каждый четвёртый пскович страдает варикозом

Как часто встречается варикоз у жителей Псковской области, рассказал сердечно-сосудистый хирург Псковской областной клинической больницы Егор Ковалёв в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото ПАИ. На фото Егор Ковалёв

«Варикоз достаточно распространенное заболевание среди жителей Псковской области. Процент варьируется в пределах 25 %, то есть практически каждый четвёртый житель области страдает варикозной болезнью. Соответственно, с возрастом этот процент уже увеличивается. Если говорить о жителях старше 70 лет, то процент достигает порядка 70 %», – отметил он.

Также по словам специалиста, появление болезни не зависит от возраста человека.

«Нет такого характерного распределения по возрасту, больше по наследственным, сопутствующим факторам, которые влияют на развитие болезни. То есть варикозом страдают все – и молодые, и возрастные», – подчеркнул Егор Ковалёв.

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