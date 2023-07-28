Чем опасен варикоз, объяснили псковичам

16:41, 28 июля 2023, ПАИ

О том, почему нельзя медлить с лечением варикозной болезни, рассказал сердечно-сосудистый хирург Псковской областной клинической больницы Егор Ковалёв в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Помимо эстетического какого-то дефекта, дискомфорта, венозной недостаточности, в частности, варикозная болезнь очень опасна. В плане того, что проявляется клиническая картина, у человека бывают симптомы различного характера: тяжесть в ногах, отёки, ночные судороги. Варикозная болезнь опасна развитием тромбофлебитов. Это самое страшное, чего можно ожидать, так как тонус вены нарушен, циркуляция в вене значительно снижается, застаивается кровь, превращается в тромб», – объяснил врач.

После образования тромба возникает вероятность его отрыва. Тромб может переместиться по венозной системе выше и нарушить кровоток жизненно важных органов, таких как лёгкие, головной мозг, сердце.

«Тромб можно определить внешне. Это острый отёк, чаще всего в области варикозной вены возникает уплотнение, краснота, острая боль. Человек чувствует, что что-то не так. Поэтому, как появились жалобы, симптомы, нужно сразу обращаться к врачу», – подчеркнул Егор Ковалёв.

По словам специалиста, большинство людей обращаются уже в запущенных стадиях, когда болезнь требует длительного, комплексного лечения.

«Если у вас появились какие-то вопросы, нужно прийти к нам, мы на всё ответим, поставим вас на учёт, будем наблюдать, мы будем назначать лечение, потом впоследствии корректировать его, если стадии другие развиваются», – добавил он.