Псковский врач – о современном лечении варикоза: Работоспособность восстанавливается практически сразу

19:22, 28 июля 2023, ПАИ

Благодаря современным способам оперативного лечения псковичи могут излечиться от варикоза буквально за несколько часов. Об этом заявил сердечно-сосудистый хирург Псковской областной клинической больницы Егор Ковалёв в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«В настоящий момент у нас проводят разные виды операций, как на платной, так и на бесплатной основе. В наше время самый оптимальный способ для лечения варикоза – это, конечно, радиочастотная абляция вен при помощи специального оборудования. Эта операция проводится достаточно быстро: человек приходит к нам, оформляется, по истечении буквально часа под местной анестезией проводится абляция вены и дополнительно минифлебэктомия – то есть убираются все поверхностные патологические вены. Через два часа человек уже идёт домой. Работоспособность восстанавливается практически сразу», – объяснил хирург.

Он подчеркнул, что эти современные методики применяются во всём мире. Эффективность методики доказана также низким процентом рецидивов варикоза.

«Также у нас проводятся классические операции – это наркоз и удаление вены через разрез. Это наиболее травматическая операция. Она проводится тем, у кого сложные случаи, когда лазером уже невозможно излечить, то есть либо наличие атрофических изменений, либо язвы уже образуются. Тут все индивидуально», – добавил специалист.

По словам Егора Ковалёва, еженедельно в Псковской областной клинической больнице проводятся одна – две лазерные операции.