Женщины страдают варикозом чаще мужчин – врач

18:01, 28 июля 2023, ПАИ

Варикоз встречается чаще у женщин, чем у мужчин. Об этом рассказал сердечно-сосудистый хирург Псковской областной клинической больницы Егор Ковалёв в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«У мужчин это [появление варикоза. – ПАИ] связано со стоячим образом работы. Конечно, у женщин чаще встречается. Мужчины, как правило, если обращаются, то у них намного запущеннее. Как правило, на приём они приходят с жёнами и жёны руководят всем лечебным процессом», – объяснил специалист.

По словам врача, мужчины стараются не обращаться из-за убеждений, что это только внешний дефект. Однако такие промедления могут быть чреваты возникновением тромбоза.