Влияет ли удаление вен на кровоток, объяснил псковский врач

18:23, 28 июля 2023, ПАИ

Как влияет удаление вен на кровоток, рассказал сердечно-сосудистый хирург Псковской областной клинической больницы Егор Ковалёв в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Удаление поверхностных вен никак не влияет на кровоток, потому что у нас есть глубокая венозная система. Вены, которые расположены на глубине, компенсируют кровоток, работают, замещая удалённые вены вполне нормально и без проявлений», – объяснил врач.

Он также добавил, что глубокие вены никогда не удаляются, поэтому нарушению кровотока оперативное вмешательство не способствует.