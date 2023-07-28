Влияет ли удаление вен на кровоток, объяснил псковский врач
Как влияет удаление вен на кровоток, рассказал сердечно-сосудистый хирург Псковской областной клинической больницы Егор Ковалёв в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
«Удаление поверхностных вен никак не влияет на кровоток, потому что у нас есть глубокая венозная система. Вены, которые расположены на глубине, компенсируют кровоток, работают, замещая удалённые вены вполне нормально и без проявлений», – объяснил врач.
Он также добавил, что глубокие вены никогда не удаляются, поэтому нарушению кровотока оперативное вмешательство не способствует.
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