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Общество

В России утвердили новый порядок формирования и направления повесток

Подготовленные Минобороны изменения в Положение о призыве на военную службу утвердило Правительство РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ПАИ

«Они предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учёта», — сообщили в пресс-службе кабмина.

Так, повестки будут присылать по электронной или обычной почте, а также вручать лично в бумажном виде. В свою очередь, военнообязанных оповестят об этом через личный кабинет на портале «Госуслуг».

В правительстве уточнили, что повестки будут размещать в электронном Реестре воинского учёта. Через него можно будет осуществлять постановку на воинский учёт и снятие с него без личной явки в военный комиссариат.

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