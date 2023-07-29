Более 60 детей отравились в детском лагере «Горный Орлёнок» на Алтае

18:00, 29 июля 2023, ПАИ

Более 60 детей отравилось в детском лагере «Горный Орлёнок» на Алтае, сообщает Telegram-канал ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона. Всем детям уже оказали необходимую медицинскую помощь.

По информации управления СК по Алтаю, с признаками кишечного заболевания дети обращались с 26 по 29 июля. Отравились дети в возрасте с 7 до 17 лет, в настоящее время их состояние оценивают как удовлетворительное. Всего в лагере отдыхало 354 ребёнка.

Решается вопрос о приостановке работы лагеря. Возбуждено уголовное дело.