«Кровавый зуб» нашли в лесах Псковской области

21:10, 29 июля 2023, ПАИ

Гриб с кровавыми каплями нашли в лесах Псковской области. Фотографиями необычной находки поделился подписчик группы «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа "Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском" в соцсети "Вконтакте"



Фото: группа "Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском" в соцсети "Вконтакте"



Фото: группа "Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском" в соцсети "Вконтакте"





«В Муровицах нашёл сегодня гриб кровавый зуб. Не знал, что они водятся в России в принципе», – подписал свои снимки автор.

Кровавый зуб – это ядовитый гриб, научное название – Hydnellum peckii (гиднеллум пека). Выглядит он как белая подушка неправильной формы с кроваво-красными каплями. Некоторые называют его «зуб дьявола» или «клубника со сливками». Его высота составляет 2–3 сантиметра, диаметр шляпки – 5-10 сантиметров.