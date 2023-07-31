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Общество

Задолженность россиян за ЖКУ достигла почти 900 миллиардов рублей

Долги жителей России за жилищно-коммунальные услуги уже практически достигли 900 миллиардов рублей. Так, по итогам I квартала эта сумма составила 876,4 миллиарда рублей, то есть за последний год она выросла на 72 млрд. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Росстат.

Перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) задолженность увеличилась на 15,8%, перед управляющими компаниями – на 1,2%.

Директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая отметила, что несмотря на то, на государство сдерживает увеличение тарифов на ЖКУ, объем платежей за услуги ЖКХ всё равно растет быстрее, чем доходы людей.

Но есть и те россияне, которые не желают оплачивать коммунальные услуги постоянно. Об этом заявил председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. А член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в свою очередь подчеркнул, что долги за ЖКУ продолжают расти, в том числе, из-за невозможности ресурсоснабжающих организаций и УК воздействовать на должников по всей строгости.

Он пояснил, что ресурсы продолжают поступать и злостным неплательщикам. Немалый вклад в рост задолженности перед РСО создают и УК, которые не перечисляют деньги, собранные с жильцов, добавил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

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