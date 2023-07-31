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Итоги отборочного турнира на Всероссийский кубок любителей настольного тенниса подвели в Псковской области

Отборочный турнир на кубок Союза любителей настольного тенниса прошёл в Великих Луках в Доме спорта спортивной школы «Экспресс» 30 июля. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис. Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Фото ПАИ

Женский турнир собрал шесть участниц, которые сыграли между собой по кругу. В финальную стадию соревнований, которая пройдёт 5 и 6 августа в Санкт-Петербурге, отобрались Анна Медведева, Юлия Якубова и Анастасия Яблочкина.

На мужском турнире собралось 20 участников, большинство из которых представляли Великие Луки.

«Основному финалу предшествовал групповой этап, где все сильнейшие подтвердили своё мастерство, не уступив ни в одной из встреч. Среди других участников были локальные перестановки в итоговых местах относительно посева», – говорится в сообщении.

В матче за третье место победу одержал Николай Сапиташ. В финале встретились Михаил Краснов и Александр Осипов, которые представят Псковскую область на личном кубке Союза любителей настольного тенниса России 12 и 13 августа в Москве. Михаил Краснов оказался сильнее.

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