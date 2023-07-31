Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Директор Псковского планетария станет гостем программы на «Серебряном дожде»

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 31 июля, в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семёнова и Сергея Пакреева – директор Псковского планетария, руководитель научно-просветительского проекта «Поехали» Владимир Колпаков.

Фото ПАИ

Как из советского планетария сделать современную обсерваторию? Каковы перспективы Псковского планетария и когда он покинет занимаемое сейчас здание? Как привлечь аудиторию к изучению астрономии? Какие уникальные межрегиональные проекты запустили псковские общественники при участии планетария? Планетарий и детский театр: какая уникальная постановка будет представлена в Пскове?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 июля 2023

Опубликована программа фестиваля «Железный град» в Изборске

31 июля 2023

Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

31 июля 2023

Директор Псковского планетария станет гостем программы на «Серебряном дожде»

31 июля 2023

Небезопасный тротуар привлёк внимание главы Пскова

31 июля 2023

До 25 градусов прогреется воздух в Пскове сегодня

31 июля 2023

Какие лекарства могут вызвать «аллергию» на солнце, объяснил врач

31 июля 2023

Стали известны причины стресса работников в Псковской области

31 июля 2023

Познакомиться с добровольческими проектами Псковской области смогли жители Витебска


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...