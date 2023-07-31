Директор Псковского планетария станет гостем программы на «Серебряном дожде»

10:20, 31 июля 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 31 июля, в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семёнова и Сергея Пакреева – директор Псковского планетария, руководитель научно-просветительского проекта «Поехали» Владимир Колпаков.

Как из советского планетария сделать современную обсерваторию? Каковы перспективы Псковского планетария и когда он покинет занимаемое сейчас здание? Как привлечь аудиторию к изучению астрономии? Какие уникальные межрегиональные проекты запустили псковские общественники при участии планетария? Планетарий и детский театр: какая уникальная постановка будет представлена в Пскове?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».