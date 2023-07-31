Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

11:35, 31 июля 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир сегодня, 31 июля.

О том, как псковичей встретили в Витебске на Днях Псковской области, как договорились «дружить домами», ведущим расскажет председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

Там же, в Витебске, побывала делегация Псковского государственного университета. О «высшем» (образовательном) преломлении Дней Псковской области в Витебске расскажет проректор ПсковГУ Ольга Серова.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» на сайте ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и в группах агентства и телеканала «ВКонтакте».