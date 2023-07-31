Около 13 тысяч детей занимаются футболом в Псковской области

17:05, 31 июля 2023, ПАИ

Около 13 тысяч детей занимается футболом в Псковской области. Об этом заявил председатель региональной федерации футбола Александр Коновалов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«По спортивным школам в Пскове, если мы говорим про «Стрелу» и ФК «Псков», у нас занимается футболом порядка тысячи человек, – рассказал Александр Коновалов. – Есть ещё франшизы, в которые ходят заниматься маленькие ребята, а также великолукская СШОР «Экспресс», в которой занимается порядка 400 человек. В целом регион охватывает около 13 тысяч воспитанников».

Также председатель региональной федерации футбола отметил, что на данный момент наблюдается динамика роста среди людей, увлекающихся футболом.

«Мы прибавляем около 500 человек в год. Сюда входят дети, любители, трудовые коллективы, которые очень активно участвуют в других формах футбола. Сейчас активно развиваются малые форматы, такие как семь на семь, восемь на восемь. Это особенно привлекательно тем, кому уже за 40», – подытожил Александр Коновалов.