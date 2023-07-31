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Спорт

Псковичка стала чемпионкой России по парашютному спорту

Спортсменка из Псковской области Елена Лактионова стала чемпионкой России по парашютному спорту в дисциплине «скоростное падение». Соревнования проходили с 23 по 30 июля в Кемеровской области. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Фото: ПАИ

В соревнованиях приняли участие 170 спортсменов из 25 регионов России, а также парашютисты из Белоруссии и ЮАР. Елена Лактионова установила национальный рекорд и побила европейский. Парашютистка совершила шесть прыжков со средней скоростью падения 435 километров в час. Максимальная скорость одного из прыжков составила 441 километр в час.

Отметим, что Елена Лактионова становится чемпионкой России в дисциплине «скоростное падение» четвёртый год подряд.

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