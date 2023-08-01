Петербуржцы посетили Псков в рамках программы студтуризма

16:11, 01 августа 2023, ПАИ

Стартовал третий сезон программы молодёжного туризма, ставшей частью экосистемы проекта «Больше, чем путешествие». Студентка колледжа ПсковГУ Анна Архипкина познакомила с местными достопримечательностями гостей из Санкт-Петербурга. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

«Экскурсия была проведена на профессиональном уровне и, что важно подметить, не была скучной и монотонной, а наоборот, оказалась интересной и увлекательной! Анна смогла рассказать о достопримечательностях Пскова за короткое время, ответить на все вопросы и даже поведать историю местных земель в различные эпохи», – отметил турист Андрей Лобакин.

Студенты Андрей Лобакин и Алексей Ерёменко побывали в Псковском кремле, прошлись вдоль набережной до Покровского угла, а также по центральным улицам города.

Отметим, ПсковГУ второй год участвует в программе молодёжного туризма «Студтуризм». Она предполагает заселение участников в общежития при университетах, что позволяет сэкономить на размещении, но при этом не ограничивать себя в путешествиях. В этом сезоне ПсковГУ посетили пять студентов из Санкт-Петербурга.