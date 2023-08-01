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Общество

Выравнивающий слой асфальта уложили на дороге в Палкинском районе

Выравнивающий слой асфальта уложили на дороге Изборск – Палкино – Остров в Палкинском районе. Ремонт дороги идёт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

«Автодорога связывает один из древнейших городов России – Изборск и два крупных районных центра Псковской области – Палкино и Остров. Объект имеет важную социальную составляющую: обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также является одним из подъездов к ФАПу, расположенному в деревне Шабаны Палкинского района», – отметили в комитете.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Специалисты завершили подготовительные работы на участках, отремонтировали водопропускные трубы, положили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Сейчас выполняется подсыпка обочин. 

Впереди – укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин и откосов, нанесение разметки и устройство шумовых полос вблизи пешеходных переходов. 

Стоимость ремонта – около 200 млн рублей, средства выделены из федерального бюджета. Срок завершения работ – август 2023 года.

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