Взятку в 500 евро попытались дать иностранцы сотрудникам Псковской таможни

17:47, 01 августа 2023, ПАИ

Сотрудники МАПП «Бурачки» Псковской таможни отказались от взятки в 500 евро за пропуск товаров через таможню. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Отметим, что подкупить сотрудников Псковской таможни пытались иностранцы из Латвии и Азербайджана. При этом одного из них уже заключили под стражу, в отношении второго гражданина планируется аналогичное наказание.

В отношении преступников возбуждены уголовные дела коррупционной направленности по части 3 статьи 291 УК РФ.

«Обращаем внимание граждан, что за дачу взятки должностному лицу действующим законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, за мелкое взяточничество – до 3 лет», – написали в ведомстве.