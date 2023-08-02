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Общество

Фестиваль «Русское лето» пройдёт в Пскове

Фестиваль «Русское лето» пройдёт в Пскове 12 августа. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. 

Фото: ПАИ

«В 2022 году такой формат уже был и к нам приезжали наши федеральные коллеги, в этом году у нас три хедлайнера: «ПилОт», «АнимациЯ» и «Собор», – поделилась гостья студии.

Мероприятие будет проходить с 12:00 до 22:00 в Финском парке Пскова. Также для гостей фестиваля организуют фуд-корт и спортивные площадки.

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