Фестиваль «Русское лето» пройдёт в Пскове

09:57, 02 августа 2023, ПАИ

Фестиваль «Русское лето» пройдёт в Пскове 12 августа. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В 2022 году такой формат уже был и к нам приезжали наши федеральные коллеги, в этом году у нас три хедлайнера: «ПилОт», «АнимациЯ» и «Собор», – поделилась гостья студии.

Мероприятие будет проходить с 12:00 до 22:00 в Финском парке Пскова. Также для гостей фестиваля организуют фуд-корт и спортивные площадки.