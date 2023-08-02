Несколько тысяч картин представят в Псковской области в рамках проекта «Русский Север»

10:51, 02 августа 2023, ПАИ

Несколько тысяч картин художников со всей России представят в выставочных залах Псковской области в сентябре. Выставку проведут в рамках проекта «Русский Север». Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы работали над этим проектом совместно с Союзом художников России и нашим псковским отделением. К нам приедет огромное количество замечательных картин, а также их авторов», – отметила гостья студии.

Ольга Тимофеева подчеркнула, что от псковичей и гостей города будут ждать обратной связи, так как в Пскове проект «Русский Север» представят впервые. «Будем знакомить с современной живописью, современным искусством наших зрителей», – добавила она.

Картины будут представлены в музеях, концертных и выставочных залах.