ФОТОРЕПОРТАЖ. День ВДВ в Пскове Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

93-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск России отметили в Пскове. Мероприятия начались с возложения цветов к монументу «Купол» в Черехе и к стеле «Героям-десантникам». В нём приняли участие военнослужащие псковского гарнизона, жители города и представители властей.

После этого состоялось торжественное мероприятие на плацу 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой дивизии. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников от имени правительства региона поздравил военнослужащих и ветеранов войск, а также вручил государственные награды отличившимся в ходе боевых задач бойцам дивизии.

Десантники отмечены Орденами Мужества, медалями «За отвагу» и «Жукова», а также благодарственными письмами правительства Псковской области. Помимо этого, глава региона вручил паспорт дочери Героя России Валерии Поздеевой.

Об этом – в нашем фоторепортаже.