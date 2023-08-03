Развитие телерадиосвязи обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая развитию телерадиосвязи в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.
Какова материально-техническая база ОРТПЦ, как центр работает над качеством связи, какие перспективы у третьего мультиплекса, сказались ли на отрасли западные экономические санкции?
Об этом и многом другом расскажет директор областного радиотелевизионного передающего центра Александр Лаптиев.
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03 августа 2023
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