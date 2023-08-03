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Общество

Умерла народная артистка России Ирина Мирошниченко

Российская актриса Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни сегодня, 3 августа. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Артистку госпитализировали 30 июля, в больнице врачи диагностировали грипп в тяжёлой форме и её перевели в реанимацию. 1 августа Ирина Мирошниченко находилась в состоянии медикаментозной комы.

Источник издания рассказал, что во время пребывания в коме у актрисы произошла остановка сердца. После восстановления сердцебиения её вновь ввели в медикаментозную кому. Артистка умерла в реанимации утром, не приходя в сознание.

Ирина Мирошниченко родилась в Барнауле 24 июля 1942 года. Как актриса она дебютировала в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Свою первую большую роль она сыграла в картине Антона Тимошинина «Их знали только в лицо». Она также известна по роли Марии Магдалины в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублёв» и картинам «Дядя Ваня», «Вам и не снилось», «...И другие официальные лица», «Это сладкое слово свобода» и другим. В 1988 году Мирошниченко получила звание народной артистки РСФСР. В 2021 году она была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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