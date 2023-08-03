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Общество

Температурный режим стабилизировали в пещерах Псково-Печерского монастыря

В пещерах Псково-Печерского монастыря удалось стабилизировать температуру. Об этом рассказал директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)» Денис Василенко в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

Эксперт объяснил, по каким причинам в пещерах поднялась температура. «Всё просто: большой поток людей поднял температуру. Пещеры – это очень тонкий организм. Там должна быть температура +10 градусов, самая идеальная. Песок скрепляет специальный природный цементный состав, который может быть в хорошем состоянии только при температуре от 8 до 12 градусов. Также он должен быть идеален по влажности и сухости. Если температура поднимается, то песок начинает разрушаться, если повышается влажность – такой же эффект», – объяснил гость программы.

По его словам, когда температура в пещерах достигла +15 градусов, песок начал выпадать. Из-за сложившейся опасной ситуации в пещеры перестали водить экскурсии.

«Чтобы стабилизировать температуру, были определены точки, почему это происходит. Так, над пещерами есть определённый слой земли, а на Святой горке очень много растений, их постоянно поливали, влага попадала внутрь. Также не было водоотведения склонов, был пожарный водоём за стенами монастыря – это тоже влияло на влажность. Ров вокруг монастыря был заросший, его много времени не расчищали. Мы осушили озеро, сделали водоотведение, укрепили склоны, вода перестала задерживаться, организовали правильный полив наверху, сделали интервал экскурсий в пещеры – и температура в пещерах понизилась», – рассказал Денис Василенко.

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