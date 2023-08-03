Жителя Новосокольников приговорили к 9 годам за убийство

19:48, 03 августа 2023, ПАИ

Новосокольнический районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом ПАИ сообщила объединённая пресс-служба судов Псковской области.

Судом установлено, что 14 октября 2022 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь в квартире по месту жительства совместно со своим знакомым, в результате возникшей между ними ссоры умышленно нанёс последнему один удар ножом в область груди, от которого мужчина скончался на месте.

При назначении наказания суд учёл такие смягчающие вину обстоятельства, как частичное признание вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья, связанное с наличием хронического заболевания.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на срок 1 год.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны.

Приговор в законную силу не вступил.