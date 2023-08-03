Жителя Новосокольников приговорили к 9 годам за убийство
Новосокольнический районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом ПАИ сообщила объединённая пресс-служба судов Псковской области.
Судом установлено, что 14 октября 2022 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь в квартире по месту жительства совместно со своим знакомым, в результате возникшей между ними ссоры умышленно нанёс последнему один удар ножом в область груди, от которого мужчина скончался на месте.
При назначении наказания суд учёл такие смягчающие вину обстоятельства, как частичное признание вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья, связанное с наличием хронического заболевания.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на срок 1 год.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны.
Приговор в законную силу не вступил.
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