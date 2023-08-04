Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О здоровье зубов поговорят на «Серебряном дожде»

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих станет заместитель главного врача Псковской областной стоматологической поликлиники Екатерина Горбачёва.

Темы для обсуждения:

  • До дёсен! При каких симптомах нужно обращаться именно к пародонтологу?
  • Много ли псковичей имеют проблемы с пародонтом?
  • Кислое/сладкое, холодное/горячее? Что больше всего влияет на здоровье дёсен?
  • Это не заразно? Почему возникает пародонтит и как его лечить?
  • Время собирать камни. Почему надо удалять зубной налёт?
  • Чистим-чистим...Что можно делать, а что нельзя после пародонтологической чистки?

Об этом и многом другом – слушайте в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю во время прямого эфира можно по телефону (8 8112) 67-28-83.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 августа 2023

При реставрации специалисты стараются максимально сохранить исторический облик Псково-Печерского монастыря – Денис Василенко

04 августа 2023

Сбор зерновых культур и рапса начался в Псковской области

04 августа 2023

Вернувшихся из зоны СВО пограничников встретили в Невеле

04 августа 2023

Конференции о партизанском движении планируют ежегодно проводить в Гдовском районе

04 августа 2023

50 медработников планируют привлечь в Псковскую область до конца года

04 августа 2023

Архивы являются большим подспорьем в реставрационных работах – Денис Василенко

04 августа 2023

Выплаты для медработников планируют увеличить в Псковской области

04 августа 2023

16 изъятых беспилотников псковские таможенники передали на нужды СВО


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...