О здоровье зубов поговорят на «Серебряном дожде»
Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих станет заместитель главного врача Псковской областной стоматологической поликлиники Екатерина Горбачёва.
Темы для обсуждения:
- До дёсен! При каких симптомах нужно обращаться именно к пародонтологу?
- Много ли псковичей имеют проблемы с пародонтом?
- Кислое/сладкое, холодное/горячее? Что больше всего влияет на здоровье дёсен?
- Это не заразно? Почему возникает пародонтит и как его лечить?
- Время собирать камни. Почему надо удалять зубной налёт?
- Чистим-чистим...Что можно делать, а что нельзя после пародонтологической чистки?
Об этом и многом другом – слушайте в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
Задать вопросы гостю во время прямого эфира можно по телефону (8 8112) 67-28-83.
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