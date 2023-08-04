О здоровье зубов поговорят на «Серебряном дожде»

13:37, 04 августа 2023, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих станет заместитель главного врача Псковской областной стоматологической поликлиники Екатерина Горбачёва.

Темы для обсуждения:

До дёсен! При каких симптомах нужно обращаться именно к пародонтологу?

Много ли псковичей имеют проблемы с пародонтом?

Кислое/сладкое, холодное/горячее? Что больше всего влияет на здоровье дёсен?

Это не заразно? Почему возникает пародонтит и как его лечить?

Время собирать камни. Почему надо удалять зубной налёт?

Чистим-чистим...Что можно делать, а что нельзя после пародонтологической чистки?

Об этом и многом другом – слушайте в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю во время прямого эфира можно по телефону (8 8112) 67-28-83.