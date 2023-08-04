Вернувшихся из зоны СВО пограничников встретили в Невеле

15:14, 04 августа 2023, ПАИ

Псковских пограничников, возвращающихся из зоны СВО, поприветствовал глава Невельского района Олег Майоров сегодня, 4 августа. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«От имени жителей Невельского района выразил слова гордости, признательности и благодарности за их воинский труд», – написал Олег Майоров.

Глава района также пожелал военнослужащим здоровья, силы духа, благополучия в семьях и победы.