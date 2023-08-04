Пскович рассказал о первом соревновательном дне на первенстве России по гребле

19:17, 04 августа 2023, ПАИ

Псковский спортсмен Михаил Морозов рассказал корреспонденту ПАИ о первом соревновательном дне на первенстве России по академической гребле, которое проходит в Казани с 3 по 7 августа.

Отметим, что Михаил Морозов соревнуется в одном экипаже с псковичом Ильёй Безлуком. Сегодня у спортсменов прошёл предварительный этап, где они пришли первыми и отобрались в полуфинал. «Предварительный заезд дался довольно легко, соперники были не самые сильные», – рассказал Михаил Морозов.

Также псковские гребцы ни разу не участвовали в соревнованиях в таком составе. «Впервые садиться в экипаж не очень сложно. Нужно скататься, притереться друг к другу, так сказать, но больших проблем возникнуть не должно, ведь мой товарищ по команде – сформированный, сильный спортсмен, – подчеркнул Михаил Морозов. – Самое интересное будет в финале, а пока что просто работаем».