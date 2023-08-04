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Чем отличается пародонтоз от пародонтита, объяснили псковичам

Чем отличается пародонтоз от пародонтита, объяснила заместитель главного врача Псковской областной стоматологической поликлиники Екатерина Горбачёва в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

«Очень часто эти два заболевания путают. Парадонтит – это воспалительное заболевание инфекционной природы. Проявляется он по-разному – может быть и локализован, то есть может находиться в области нескольких зубов, а может быть и в области всех», – рассказала Екатерина Горбачёва.

Фото: ПАИ

По её словам, причиной парадонтита является инфекция, то есть патогенные бактерии.

«А пародонтоз – генерализованный, то есть находится в области всех зубов. Появляется вследствие дегенеративных нарушений питания тканей пародонтов, дальше происходит оголение шеек [самая узкая часть зуба, расположенная между коронкой и корнем. – ПАИ]», – пояснила заместитель главврача.

Она также добавила, что парадонтит протекает с обострениями, а при пародонтозе их не бывает. «Проблема широко распространена. У нас порядка 70-80 %, а по некоторым данным даже 90 %, населения имеют проблемы с пародонтом. <…> Эти заболевания достаточно серьёзные, ими нужно заниматься», – предупредила гостья студии.

Причиной парадонтита, как отметила врач, являются бактерии. «Причём они [бактерии. – ПАИ] в полости рта у нас есть у всех, но при сниженном иммунитете, при сопутствующих тяжёлых соматических заболеваниях, при предрасположенности к образованию зубного камня или при плохой гигиене бактерий становится больше», – обратила внимание Екатерина Горбачёва. 

А пародонтоз чаще всего возникает ввиду атеросклеротических изменений сосудов или при атрофических изменениях в полости рта.

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