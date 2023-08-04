С какими проблемами чаще всего обращаются псковичи к пародонтологу, рассказала врач

16:12, 04 августа 2023, ПАИ

С какими проблемами чаще всего обращаются псковичи к пародонтологу, рассказала заместитель главного врача Псковской областной стоматологической поликлиники Екатерина Горбачёва в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Чаще всего обращаются с кровоточивостью дёсен при чистке зубов, неприятными ощущениями в дёснах, боли при употреблении твёрдой пищи. Бывают такие пациенты, которые приходят уже на затяжных стадиях заболевания – с подвижностью зубов, смещением зубов. Некоторым, например, больно жевать», – сказала Екатерина Горбачёва.

Она также добавила, что в Псковской областной стоматологической поликлинике работают три пародонтолога. «Если говорить, с чем чаще обращаются псковичи: с пародонтозом или с парадонтитом, то чаще приходят со вторым», – рассказала заместитель главврача.

По словам гостьи студии, с такими заболеваниями также приходят и люди в молодом возрасте. «Причём пародонтит можно появиться даже у детей, правда такие случаи лишь в 3 % от всех обратившихся», – заключила Екатерина Горбачёва.