Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Бактерии и пища: псковский врач назвала причины появления парадонтита

Что влияет на развитие пародонтита, рассказала заместитель главного врача Псковской областной стоматологической поликлиники Екатерина Горбачёва в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

«Пища влияет скорее опосредованно, потому что если мы употребляем много углеводов, то мягкий налёт у нас образуется быстрее, соответственно уровень гигиены будет хуже. Ещё влияет сухость полости рта», – отметила Екатерина Горбачёва.

Она добавила, что чем меньше у человека слюны, тем хуже происходит естественный процесс очищения зубов. «Налёта остаётся больше, происходит его минерализация, образуется зубной камень, а это один из факторов, который может разрушать зубодесневую связку», – уточнила гостья студии.

Помимо этого, заболевание может возникать из-за предрасположенности, которое передаётся по наследственности. «Также по наследству могут передаваться соматические заболевания, которые могут влиять. Например, сахарный диабет. Генетический фактор есть, но он не ведущий, основу составляют микробы», – заключила заместитель главврача.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 августа 2023

Молодёжь из разных уголков страны собралась на финал проекта «Крепость России» в Изборске

04 августа 2023

Из южной части Псковской области планируют запустить поезд в Белоруссию

04 августа 2023

Газовую трубу планируют провести в Гдовский район к 2025 году

04 августа 2023

Сергей Светлаков рассказал о съёмках фильма «Казачок» в Пскове

04 августа 2023

Более 120 тысяч пассажиров перевезли на псковских железных дорогах 

04 августа 2023

В эфир вышел 124-й выпуск «Псковского телеграма»

04 августа 2023

Псковичам рассказали, кому нельзя делать профгигиену зубов

04 августа 2023

Сергей Светлаков дал эксклюзивное интервью «Первому Псковскому»


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...