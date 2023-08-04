Бактерии и пища: псковский врач назвала причины появления парадонтита

17:11, 04 августа 2023, ПАИ

Что влияет на развитие пародонтита, рассказала заместитель главного врача Псковской областной стоматологической поликлиники Екатерина Горбачёва в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Пища влияет скорее опосредованно, потому что если мы употребляем много углеводов, то мягкий налёт у нас образуется быстрее, соответственно уровень гигиены будет хуже. Ещё влияет сухость полости рта», – отметила Екатерина Горбачёва.

Она добавила, что чем меньше у человека слюны, тем хуже происходит естественный процесс очищения зубов. «Налёта остаётся больше, происходит его минерализация, образуется зубной камень, а это один из факторов, который может разрушать зубодесневую связку», – уточнила гостья студии.

Помимо этого, заболевание может возникать из-за предрасположенности, которое передаётся по наследственности. «Также по наследству могут передаваться соматические заболевания, которые могут влиять. Например, сахарный диабет. Генетический фактор есть, но он не ведущий, основу составляют микробы», – заключила заместитель главврача.