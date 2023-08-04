Псковичам рассказали, кому нельзя делать профгигиену зубов

18:05, 04 августа 2023, ПАИ

Кому нельзя делать профессиональную чистку зубов, рассказала заместитель главного врача Псковской областной стоматологической поликлиники Екатерина Горбачёва в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По её словам, профессиональная гигиена с ультразвуком противопоказана детям, потому что эмаль молочных зубов слишком нежная. Также чистка противопоказана в области имплантов и керамических коронок, а ещё в стадии тяжёлой аритмии.

«При беременности лучше всё это делать во втором триместре. Если очень хочется, в первом лучше поберечь себя. Также чистка противопоказана пациентам с серьёзными сердечно-сосудистыми патологиями, например после инфарктных состояний», – объяснила Екатерина Горбачёва.

Заместитель главврача рассказала, что чистка зубов – это снятие зубных отложений, которое может проводиться разными способами, среди них – ультразвуковое снятие зубных отложений, Air Flow (чистка специальным порошком), чистка ручным способом.

«Есть также химическое размягчение, когда наносят гель, который размягчает эти отложения: это чаще идёт в комплексе с каким-то другим из методов», – пояснила гостья студии.

Екатерина Горбачёва порекомендовала проводить профессиональную гигиену один-два раза в год. Врач подчеркнула, что чистку лучше делать до лечения зубов.

«Делать это желательно в зависимости от того, насколько быстро образуется налёт. Но есть такие пациенты, которым можно делать чаще. Например, при запущенных формах пародонтита её делают раз в три месяца», – заключила гостья студии.