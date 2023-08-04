Девять лет колонии получил житель Новосокольников за убийство знакомого

17:19, 04 августа 2023, ПАИ

Девять лет колонии получил житель Новосокольников за убийство знакомого. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Установлено, что 14 октября 2022 года 59-летний житель Новосокольников у себя дома употреблял спиртные напитки с 20-летним знакомым. В ходе застолья он поссорился с молодым человеком, схватил нож и ударил его в грудь. В результате ножевого ранения сердца последний скончался на месте преступления. Затем мужчина вынес тело на улицу, избавился от орудия убийства, вернулся домой и лёг спать.

Тело молодого человека обнаружили соседи и обратились в полицию. Совместно с сотрудниками полиции следователи отработали различные версии произошедшего, в том числе о совершении преступления лицом, ранее судимым за аналогичное преступление. Свидетели сообщили, что молодой человек накануне находился в одной компании с предполагаемым преступником.

В результате собранных доказательств следователи произвели его задержание. Во время допроса мужчина подробно рассказал об обстоятельствах совершённого им преступления.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу ещё не вступил.