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Общество

Беспилотник уничтожен на подлёте к Москве силами ПВО

Беспилотник уничтожен на подлёте к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО), сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

«Сегoдня была пoпытка прoрыва к Москве беспилoтника, – написал Сергей Собянин. – На подлёте силами ПВO был уничтoжен. Военные – молодцы». По словам мэра столицы, попытка прорыва была в районе 11:00 мск.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково ввели временные ограничения на вылет и прилёт самолётов. В целях безопасности с 10:26 мск часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла. 

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