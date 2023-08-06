Беспилотник уничтожен на подлёте к Москве силами ПВО

12:40, 06 августа 2023, ПАИ

Беспилотник уничтожен на подлёте к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО), сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

«Сегoдня была пoпытка прoрыва к Москве беспилoтника, – написал Сергей Собянин. – На подлёте силами ПВO был уничтoжен. Военные – молодцы». По словам мэра столицы, попытка прорыва была в районе 11:00 мск.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково ввели временные ограничения на вылет и прилёт самолётов. В целях безопасности с 10:26 мск часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла.