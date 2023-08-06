МКС ушла от столкновения с космическим мусором при помощи российского оборудования
Международную космическую станцию на орбите Земли увели от столкновения с космическим мусором, сообщает 6 августа Роскосмос.
Двигатели корабля «Прогресс», пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС, были включены и проработали 196 секунд, что придало импульс в 0,3 м/с.
В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 0,5 км и составила 416,4 км, уточняется в сообщении.
В Роскосмосе отметили, что на борту МКС сейчас семь человек. Экипаж 69-й длительной экспедиции – космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, а также трое астронавтов NASA и астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.
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