МКС ушла от столкновения с космическим мусором при помощи российского оборудования

15:02, 06 августа 2023, ПАИ

Международную космическую станцию на орбите Земли увели от столкновения с космическим мусором, сообщает 6 августа Роскосмос.

Двигатели корабля «Прогресс», пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС, были включены и проработали 196 секунд, что придало импульс в 0,3 м/с.

В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 0,5 км и составила 416,4 км, уточняется в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что на борту МКС сейчас семь человек. Экипаж 69-й длительной экспедиции – космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, а также трое астронавтов NASA и астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.