В эфир вышел новый выпуск программы «Тема недели»
Очередной выпуск авторской программы Александра Машкарина «Тема недели» вышел в эфир на телеканале «Первый Псковский».
В программе:
- Дни Псковской области в Витебске: пример новой кооперации между Россией и Белоруссией;
- председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева – об отсроченном эффекте дней;
- новая стадия губернаторской избирательной кампании и участие партий в местных выборах;
- руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков – о том, достаточно ли четырёх кандидатов для конкуретной борьбы;
- о рейтингах кандидатов и причинах высоких показателей (85,8 %) Михаила Ведерникова;
- в ожидании активности остальных кандидатов;
- первые данные об активности избирателей при использовании ДЭГ.
Отметим, что авторская программа «Тема недели» выходит с 26 августа 2022 года еженедельно по субботам в 20:00 на телеканале «Первый Псковский», повтор – в воскресенье в 12:10. Автор и ведущий Александр Машкарин субъективно, но с помощью экспертов рассказывает о наиболее важных событиях и явлениях в жизни Псковской области.
Комментарии: 0 Обсудить >>>