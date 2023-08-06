В эфир вышел новый выпуск программы «Тема недели»

17:40, 06 августа 2023, ПАИ

Очередной выпуск авторской программы Александра Машкарина «Тема недели» вышел в эфир на телеканале «Первый Псковский».

В программе:

Дни Псковской области в Витебске: пример новой кооперации между Россией и Белоруссией;

председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева – об отсроченном эффекте дней;

новая стадия губернаторской избирательной кампании и участие партий в местных выборах;

руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков – о том, достаточно ли четырёх кандидатов для конкуретной борьбы;

о рейтингах кандидатов и причинах высоких показателей (85,8 %) Михаила Ведерникова;

в ожидании активности остальных кандидатов;

первые данные об активности избирателей при использовании ДЭГ.

Отметим, что авторская программа «Тема недели» выходит с 26 августа 2022 года еженедельно по субботам в 20:00 на телеканале «Первый Псковский», повтор – в воскресенье в 12:10. Автор и ведущий Александр Машкарин субъективно, но с помощью экспертов рассказывает о наиболее важных событиях и явлениях в жизни Псковской области.