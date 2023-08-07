Новая неделя на Северо-Западе начнётся с аномально жаркой погоды

08:13, 07 августа 2023, ПАИ

Новая неделя на Северо-Западе России начнётся с аномально жаркой погоды. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе новая неделя стартует солнечной и аномально жаркой погодой – днём от +27 до +32 градусов. Но затем в этой зоне останутся только север и восток региона, а на юге появятся массивы грозовых туч, и воздух остынет от +20 до +25 градусов», – отметили в метеоцентре.

Синоптики подчеркнули, что в Центральной России в понедельник солнечно, в полуденные часы столбики термометров дотянутся от +30 до +35 градусов. Но со вторника под влиянием приближающегося циклона начнутся ливни и грозы, и дневная температура постепенно понизится от +21 до +26.

В Санкт-Петербурге в понедельник солнечно и около +30 градусов. «В последующие дни уже не обойдётся без ливней и гроз, а дневная температура понизится от +22 до +25 градусов», – уточнили в метеоцентре.

В Москве в понедельник солнечно, воздух прогреется до +31 градуса. Но уже во вторник под влиянием приближающегося фронта в мегаполисе возможны локальные ливни и грозы, а жара начнёт спадать. Пик ненастья придётся на среду, и в последующие дни столбики термометров уже не смогут подняться выше +24, +26 градусов.