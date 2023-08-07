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Общество

На 40 % вырос спрос на кадры в транспортно-логистической отрасли в России

Спрос на специалистов в сфере транспорта и логистики в России в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 40 %, а уровень предлагаемых им зарплат – на 18 %. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования рекрутинговой платформой Headhunter совместно с институтом внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН.

«В первой половине года работодатели в сфере транспортно-логистической отрасли размещали в среднем по 131 тысячи новых вакансий в месяц, тогда как в январе-июне прошлого года – по 93 тысячи. В то же время количество активных резюме в сопоставимый период составляло 489 тысяч и 549 тысяч соответственно», – говорится в исследовании.

Таким образом, количество новых вакансий выросло на 40 %, а число резюме сократилось на 10 % год к году. И если год назад на одну вакансию приходилось шесть резюме, то в первой половине этого года – всего четыре».

Эксперты также отмечают, что медианный уровень ожидаемых зарплат в отрасли за этот период вырос в общей сложности на 17 % год к году, предлагаемых – на 18 %. В этом году работодатели предлагали в целом на 23 % больше ожидаемой зарплаты – 70 тысяч рублей против ожидаемых 57 тысяч.

По данным исследования, отрасль продолжает испытывать дефицит водителей и складского персонала. В разрезе административных должностей сильнее всего растёт спрос на инспекторов таможенной службы (рост в пять раз), аналитиков ВЭД (почти двукратный рост), менеджеров по закупкам ВЭД (рост в 1,5 раза) и специалистов по ВЭД (+41 %).

«Во-первых, это связано с разрывом цепей поставок, следовательно, необходимо перестраивать маршруты заново. Во-вторых, полтора года назад рынок покинули многие иностранные компании, в том числе дистрибьюторы, которые ранее поставляли товары в нашу страну. Следовательно, многие российские компании выстраивают все процессы «с нуля»: от выбора поставщика до международной перевозки, таможенного оформления и сертификации», – пояснила директор департамента персонала логистической компании ПЭК Виктория Цой.

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