Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»
Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир сегодня, 7 августа.
Как идёт процесс внедрения дизайн-кода в муниципалитетах, на примере Псковского района ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин обсудят с первым заместителем главы администрации района Святославом Колинко.
В разгаре сезон тихой охоты, а значит, самое время напомнить о правилах, которые нужно соблюдать перед походом в лес за грибами или ягодами. Об этом ведущие поговорят с врио начальника ЦУКС Главного управления МЧС России по Псковской области Андреем Ласточкиным.
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Основатели первой в России греческой сыроварни станут гостями программы на «Серебряном дожде»