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Общество

Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир сегодня, 7 августа.

 

Как идёт процесс внедрения дизайн-кода в муниципалитетах, на примере Псковского района ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин обсудят с первым заместителем главы администрации района Святославом Колинко.

В разгаре сезон тихой охоты, а значит, самое время напомнить о правилах, которые нужно соблюдать перед походом в лес за грибами или ягодами. Об этом ведущие поговорят с врио начальника ЦУКС Главного управления МЧС России по Псковской области Андреем Ласточкиным.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» на сайте ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».

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