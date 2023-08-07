В Псковской области задержали россиянина по подозрению в госизмене

12:32, 07 августа 2023, ПАИ

Гражданина Российской Федерации, намеревавшегося выехать на территорию Украины и вступить в одно из украинских националистических формирований для участия в боевых действиях, задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с управлением ФСБ России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина планировал уехать на Украину транзитом через территории третьих стран.

В отношении задержанного следственный отдел УФСБ России по Псковской области возбудил уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).