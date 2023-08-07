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Общество

Почти пять тысяч псковичей получают надбавку за работу в сельхозсфере

4890 пенсионеров получают надбавку за длительный стаж работы в сельском хозяйстве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

Фото: ПАИ

В 2023 году её размер составляет 1891 рубль, для получателей пенсий по инвалидности третьей группы – 945 рублей. Эта сумма – 25 % от установленной к пенсии величины фиксированной выплаты. Подавать заявление на «сельскую» надбавку при выходе на пенсию не нужно: расчёт производится автоматически.

Надбавка положена всем получателям страховой пенсии по старости или по инвалидности, если они не работают, проживают в сельской местности и имеют стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

Учитывается работа в животноводстве, рыбоводстве и растениеводстве, которая осуществлялась в сельскохозяйственных организациях на территории России. Полный перечень насчитывает более 500 профессий. За период до 1 января 1992 года работа в колхозах, совхозах и крестьянских хозяйствах на территории РФ (бывшей РСФСР) включается в стаж вне зависимости от наименования специальности.

В пресс-службе также напомнили, что с 2022 года действуют изменения, согласно которым пенсионеры-селяне продолжают получать повышенную фиксированную выплату, даже если переедут в город, либо если сельское поселение, в котором они проживают, станет городской территорией в связи с изменением административных границ. Ранее при переезде надбавка за ними не сохранялась.

В учреждении обратили внимание, что при трудоустройстве гражданина доплата за сельский стаж прекращается, поэтому после увольнения пенсионеру нужно обратиться в отделение Социального фонда России и восстановить выплату. Для назначения или для возобновления выплаты  необходимо подать заявление любым удобным способом: дистанционно через портал Госуслуг, а также лично в клиентскую службу ОСФР по Псковской области или МФЦ. 

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