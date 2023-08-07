X Философовские чтения прошли в Бежаницком районе

14:11, 07 августа 2023, ПАИ

X Философовские чтения состоялись в Бежаницком районе. Конференция проходила в Бежаницкой центральной районной библиотеке имени А. П. Философовой (старинный дом купца Кудрова) и в сохранившемся родовом особняке в Усадище. С приветственным словом выступила старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Мария Проценко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

«История рода Философовых насчитывает более чем 1000-летнюю историю и начинается со времён святого князя Владимира. Много ярких представителей этого рода внесли свой вклад в культуру и историю России. Изучение богатого архивного и музейного материала, а также дореволюционных публикаций об интереснейших личностях из рода Философовых, составлявших честь и славу нашего Отечества в процессе его исторического развития, привело к изданию сборников материалов проходящих чтений», – отметили сотрудники музея.

Как отметили в пресс-службе, много сил и знаний к исследованию рода Философовых приложила сотрудник псковского музея Римма Антипова. В 2004 году благодаря выигранному гранту областного комитета культуры («Возрождение малых городов и поселений») совместно с комитетом культуры Бежаницкой администрации при непосредственном участии Риммы Антиповой были подготовлены и проведены Первые международные Философовские чтения, материалы которых были изданы в соответствующем сборнике.

От руководства Псковского музея-заповедника директору музея информационно-культурного центра Философовых Светлане Никитиной передали приветственный адрес и альбом-каталог «Русское изобразительное искусство XVIII – начала XXI века. Из собрания Псковского музея-заповедника».