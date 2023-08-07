Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Русское лето. ZaРоссию» вновь пройдёт в Пскове

«Русское лето. ZaРоссию» вновь пройдёт в Пскове, сообщил в своём телеграм-канале глава города Пскова Борис Елкин.

Перед зрителями выступят группа «Постоянные» из Пскова и V.V. and BanD из Великих Лук. Ожидается, что в наш город приедет и поп-группа из Луганска «Собор». Главные гости мероприятия – рок-группы «ПилОт» и «АнимациЯ».

Мероприятие начнётся 12 августа в 14:00.

«В прошлом году этот музыкальный фестиваль собрал тысячи посетителей. Надеюсь, что и в эту субботу, 12 августа, в Финском парке будет многолюдно. С 14:00 до 22:00 здесь будут работать детская и спортивная площадки, зона питания. Гостей ждут мастер-класс по танцам, массовая зарядка, поэтическая локация и, конечно, концерт», – отметил Борис Елкин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 августа 2023

Себежанка получила наградной знак за боевые заслуги в вахте памяти

07 августа 2023

578 населённых пунктов остались без электроэнергии в Псковской области

07 августа 2023

Дневной стационар для детей открылся в Острове

07 августа 2023

Чан для варки рекордного количества ухи из Гдовского района будут использовать в дальнейшем

07 августа 2023

Более 400 тысяч рублей потрачено на благоустройство детской площадки в Бежаницком районе

07 августа 2023

Когда закончится жара, рассказали псковичам

07 августа 2023

«Русское лето. ZaРоссию» вновь пройдёт в Пскове

07 августа 2023

Член тайного ордена назовёт псковичам книги, которые стоит прочитать


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...