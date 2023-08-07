«Русское лето. ZaРоссию» вновь пройдёт в Пскове

18:24, 07 августа 2023, ПАИ

«Русское лето. ZaРоссию» вновь пройдёт в Пскове, сообщил в своём телеграм-канале глава города Пскова Борис Елкин.

Перед зрителями выступят группа «Постоянные» из Пскова и V.V. and BanD из Великих Лук. Ожидается, что в наш город приедет и поп-группа из Луганска «Собор». Главные гости мероприятия – рок-группы «ПилОт» и «АнимациЯ».

Мероприятие начнётся 12 августа в 14:00.

«В прошлом году этот музыкальный фестиваль собрал тысячи посетителей. Надеюсь, что и в эту субботу, 12 августа, в Финском парке будет многолюдно. С 14:00 до 22:00 здесь будут работать детская и спортивная площадки, зона питания. Гостей ждут мастер-класс по танцам, массовая зарядка, поэтическая локация и, конечно, концерт», – отметил Борис Елкин.