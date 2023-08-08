Псковичей предупредили о новой тактике телефонных мошенников

22:37, 08 августа 2023, ПАИ

В России зафиксировали новую тактику мошенников с Украины, которые вовлекают россиян в диверсионную деятельность. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Правоохранители в регионах России отмечают резкий рост количества поступающих сообщений об использовании новой мошеннической схемы. Телефонные мошенники с Украины не только похищают деньги обманутых россиян, но и пытаются вовлечь их в совершение диверсий и террористических актов. Они могут склонять граждан к поджогам объектов социальной инфраструктуры, автомобилей в местах массового скопления людей.

«Как правило, аферисты начинают разговор с потерпевшими, используя стандартные приёмы: сообщают о якобы подозрительных переводах с их банковского счёта, о попытках взять от их имени кредит или же выступают с предложением помочь правоохранительным органам остановить преступников. После того как схема успешно реализована и обманутые люди лишаются всех денег, злоумышленники не останавливаются. Теперь они пытаются толкнуть своих легко поддающихся влиянию жертв на преступление. Незнакомцы сообщают о том, что деньги потерпевших пытаются похитить мошенники или же они уже похищены, но есть возможность их вернуть. Ещё один вариант – предлагают отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании. Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких. Но каков бы ни был предлог, всё заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», – отметили в пресс-службе.

Характерно, что мошенники стали массово использовать этот приём лишь в течение последней недели. Это косвенно свидетельствует о том, что практически все атакующие россиян телефонные мошенники находятся на Украине и выполняют одни и те же приказы. Большинство их жертв – люди пожилого возраста.

Мошенники также предлагают совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение. Часто они обещают заплатить за поджог указанного ими объекта.

По всем зарегистрированным фактам поджогов и попыток их совершить компетентными органами проводятся проверки. Ведётся работа по установлению личностей преступников и их пособников.

В полиции призвали граждан внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника какие-либо противозаконные действия. «Помните, что атаки на военные и стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт. Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы, – подчеркнули в УМВД. – Если в отношении вас или ваших близких пытаются совершить или уже совершили противоправные деяния, как можно быстрее сообщите о случившемся в полицию».