Заседание межведомственной комиссии по вопросам недропользования прошло в Пскове

14:53, 08 августа 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 8 августа провёл второе заседание межведомственной комиссии при правительстве региона по вопросам в сфере регулирования отношений недропользования. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона обратил внимание, что по итогам первого заседания в прошлом году было принято решение об организации и проведении семи аукционов по предоставлению права пользования недрами. «Все аукционы состоялись. По результатам областной бюджет получил порядка 25 млн рублей, а районы – ответственных пользователей и партнёров с понятными и чёткими социальными обязательствами. Продолжаем работу в том же формате. Очевидно, что он доказал свою эффективность», – заметил Михаил Ведерников.

В рамках заседания губернатор вместе со специалистами проанализировал и рассмотрел информацию по восьми участкам в Пыталовском, Дедовичском, Бежаницком, Псковском, Печорском районах, которые предлагались на аукционы. Особое внимание было уделено социальным обязательствам, которые будут включены в условия для будущих арендаторов. В их числе, например, организация рабочих мест, строительство объездных дорог к карьерам, поддержание в надлежащем техническом состоянии дорог общего пользования местного значения, примыкающих к участку на период разработки, определённые условия перевозки материалов и согласование маршрутов транспортировки.

В результате голосования члены комиссии одобрили включение каждого из земельных наделов в перечень участков недр местного значения для организации и проведения аукционов в 2023–2024 годы. Также члены комиссии согласовали использование 15 участков в Куньинском районе для целей недропользования на месторождении песчано-гравийного материала и песка. При принятии всех решений были учтены и мнения глав муниципальных образований.