Умер ведущий и переводчик Леонид Володарский
Умер переводчик, писатель и ведущий «Говорит Москва» Леонид Володарский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию.
Он скончался на 74-м году жизни после продолжительной болезни. О причинах смерти радиоведущего не уточняется.
Леонид Володарский известен как переводчик, писатель и радиоведущий. Родился в Москве 20 мая 1950 года. Окончил институт иностранных языков, переводчиком начал работать в 1968 году. За более 30 лет непрерывной работы он озвучил свыше пяти тысяч картин. На радиостанции «Говорит Москва» он начал работать в 2014 году, где вёл еженедельную передачу, посвящённую советской истории.
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