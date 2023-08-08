Умер ведущий и переводчик Леонид Володарский

17:14, 08 августа 2023, ПАИ

Умер переводчик, писатель и ведущий «Говорит Москва» Леонид Володарский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию.

Он скончался на 74-м году жизни после продолжительной болезни. О причинах смерти радиоведущего не уточняется.

Леонид Володарский известен как переводчик, писатель и радиоведущий. Родился в Москве 20 мая 1950 года. Окончил институт иностранных языков, переводчиком начал работать в 1968 году. За более 30 лет непрерывной работы он озвучил свыше пяти тысяч картин. На радиостанции «Говорит Москва» он начал работать в 2014 году, где вёл еженедельную передачу, посвящённую советской истории.